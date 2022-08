Olanda: camion fuori strada, bilancio vittime sale a sei

(ANSA) - L'AIA, 28 AGO - E' aumentato a sei morti e sette feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera in Olanda, in cui un camion è uscito fuori strada, per circostanze ancora da chiarire, finendo su una zona affollata di un villaggio vicino Rotterdam.

"Al momento abbiamo sei morti e sette feriti, di cui uno grave, in seguito all'incidente di ieri", ha detto la portavoce della polizia, Mirjam Boers.

Il camion è finito su una zona affollata del villaggio di Nieuw-Beijerland, 30 chilometri a sud di Rotterdam, dove si stava tenendo una festa di strada, con un barbecue. (ANSA).