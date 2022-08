Autorità Gb intercettano quasi mille migranti nella Manica

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Le autorità britanniche hanno intercettato ieri 915 migranti che avevano appena attraversato la Manica su 19 piccole imbarcazioni. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico, stando a quanto riporta la Dpa.

In totale, più di 25.000 persone hanno già compiuto la pericolosa traversata quest'anno, di cui quasi 9.000 solo nell'ultimo mese. I migranti sono una spina nel fianco del governo conservatore. Riprendere il controllo dei confini della Gran Bretagna è stata una delle promesse centrali della campagna Brexit. A giugno, il governo di Londra ha raggiunto un accordo con il governo ruandese per il trasporto di alcuni migranti in Ruanda dopo il loro arrivo. Le Nazioni Unite considerano questa intesa una violazione del diritto internazionale.

Nel solo 2021 circa 28.526 persone hanno attraversato la Manica verso la Gran Bretagna. (ANSA).