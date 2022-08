Borrell, trovato accordo tra Kosovo e Serbia sui documenti

(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - "Abbiamo un accordo. Nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue, la Serbia ha accettato di abolire i documenti di ingresso/uscita per i titolari di carta d'identità del Kosovo e il Kosovo ha accettato di non introdurli per i titolari di carta d'identità serbi". Lo annuncia l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, su Twitter.

"I serbi del Kosovo, così come tutti gli altri cittadini, potranno viaggiare liberamente tra il Kosovo e la Serbia utilizzando le loro carte d'identità. L'Ue ha appena ricevuto garanzie a tal fine dal primo ministro Kurti. Questa è una soluzione europea. Ci congratuliamo con entrambi i leader per la decisione", aggiunge. (ANSA).