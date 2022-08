Macron, intesa Italia-Algeria su gas positiva per Europa

(ANSA) - ALGERI, 26 AGO - L' Algeria ha aiutato l'Europa a diversificare le sue forniture energetiche pompando più gas in Italia, ha affermato venerdì il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita nel Paese, principale esportatore di gas in Africa.

Respingendo insinuazioni secondo cui l'Italia e la Francia sarebbero "in competizione" per il gas algerino, Macron ha accolto con favore un accordo firmato dall'Algeria il mese scorso per pompare più gas in Italia.

L'accordo è "buono per l'Italia, è positivo per l'Europa e migliora la diversificazione dell'Europa", ha detto ai giornalisti. (ANSA).