Zelensky a Onu, Russia deve cessare ricatto nucleare

NEW YORK, 24 AGO - "La Russia ha portato il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. I bombardamenti russi su Zaporizhzhia mettono l'Europa sotto la minaccia delle radiazioni, questo e' un fatto. Mosca deve porre fine immediatamente al ricatto nucleare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipando in videoconferenza alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per i sei mesi dall'inizio della guerra. "Il futuro del mondo e' deciso sul territorio dell'Ucraina. La Russia deve essere resa responsabile" per i suoi crimini", ha aggiunto.