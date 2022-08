Energia: Erdogan, Europa avrà problemi ma noi tranquilli

(ANSA) - ISTANBUL, 24 AGO - "Nell'energia, noi ci stiamo preparando tranquillamente per un inverno in cui l'Europa avrà i crampi allo stomaco". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riporta Trt. "Non importa in quale campo il nostro Paese viene paragonato con l'Europa o con il mondo, il nostro lato della bilancia pesa molto" ha aggiunto il presidente turco sostenendo che, rispetto ai Paesi europei, la Turchia vanta una serie di "successi" nel campo del turismo, dell'agricoltura, dell'economia, dei trasporti, dell'industria e del commercio con l'estero. (ANSA).