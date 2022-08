Boris Johnson a sorpresa a Kiev per l'indipendenza

(ANSA) - KIEV, 24 AGO - Il premier britannico Boris Johnson è in visita a sorpresa a Kiev per la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. "Questa è la terza volta che Boris Johnson viene in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Non tutti i Paesi sono così fortunati ad avere un amico del genere", ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver ricevuto Johnson. (ANSA).