Trudeau, la Crimea è ucraina, invasione russa iniziata nel 2014

(ANSA) - BRUXELLES, 23 AGO - "All'interno dei confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale c'è la Crimea. E' parte dell'Ucraina e non della Russia". "Non possiamo dimenticare che l'invasione di Putin dell'Ucraina è iniziata nel 2014 con l'annessione e occupazione illegale della Crimea". "Il popolo ucraino ha il diritto di difendersi anche in Crimea e il Canada continuerà ad essere lì per sostenervi". Lo ha detto il primo ministro del Canada Justin Trudeau intervenendo al secondo summit della Piattaforma di Crimea.

Dopo le oltre 1.750 sanzioni contro persone ed entità di Russia e Bielorussia "oggi annunciamo nuove sanzioni su 62 ulteriori individui e un'entità del settore della difesa che è complice nella guerra della Russia in Ucraina", ha anche annunciato Trudeau, sottolineando l'intenzione di creare una squadra dedicata contro la disinformazione russa.

"Questa iniziativa ci permetterà una più profonda collaborazione internazionale anche attraverso il meccanismo di risposta rapida del G7 - ha aggiunto -. Il Canada fornirà anche ulteriore sostegno alle istituzioni del settore della sicurezza dell'Ucraina attraverso due diversi progetti: il primo sosterrà la polizia nazionale dell'Ucraina e servizi di emergenza di Stato dell'Ucraina, tra cui la fornitura di attrezzature e forniture essenziali. Il secondo si concentra sulla fornitura di consulenza tecnica e di sostegno per il ministero della Difesa ucraino". (ANSA).