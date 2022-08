Borrell, Ue valuta missione addestramento per militari Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 22 AGO - L'Unione Europea discuterà l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate dell'Ucraina nei Paesi vicini. Lo ha dichiarato il capo della politica estera Ue, Josep Borrell.

La proposta sarà discussa la prossima settimana in occasione della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Ue a Praga, ha detto Borrell in una conferenza stampa a Santander, nel nord della Spagna. "Spero che venga approvata", ha aggiunto.

(ANSA).