Borrell, tutto il mondo seguirà risultato elezioni Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 22 AGO - "Tutto il mondo seguirà con molta attenzione il risultato delle elezioni in Italia". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. "Il mio ruolo m'impone di non avere inclinazioni per una parte politica ma non è un mistero che il premier Mario Draghi sia una persona dalle più alte credenziali europeiste e che è stato molto netto nel suo sostegno all'Ucraina", ha aggiunto Borrell. "Non so quale sarà l'attitudine del prossimo governo italiano perché non so quale sarà il prossimo governo", ha precisato rispondendo ad una domanda sui possibili timori per l'arrivo al potere dell'estrema destra. (ANSA).