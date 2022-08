Presidente serbo, sul Kosovo servono negoziati e compromessi

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - "La Serbia è pronta a rispettare tutti i trattati che ha firmato, vogliamo evitare ogni possibile escalation con la Nato: crediamo di non avere dato adito a nessuna provocazione". Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vučić nel corso della conferenza stampa con Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, aggiungendo di non ritenere che esistano "rischi reali" di una "escalation" e accusando la leadership kosovara di "retorica politica". "Da 180 giorni ci accusano di preparare azioni militari ma non è accaduto nulla. Abbiamo bisogno di un approccio razionale, di negoziati, di trovare compromessi. E noi siamo pronti". (ANSA).