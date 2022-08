Mosca, firmato contratto per super missili Sarmat

(ANSA) - KUBINKA, 16 AGO - Il ministero della Difesa russo ha firmato oggi, in occasione del forum Army 2022, un contratto per la consegna di missili balistici intercontinentali Sarmat. Lo riporta Interfax. "È stato firmato un contratto governativo per la produzione e la consegna del sistema missilistico strategico Sarmat", è stato annunciato durante una cerimonia. Il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato a giugno che i Sarmat saranno operativi in Russia entro fine anno e che daranno garanzie di sicurezza alla Russia "contro le attuali minacce" e faranno "riflettere coloro che ci stanno minacciando". (ANSA).