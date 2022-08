Scholz, 'energia più cara è inevitabile, ma aiuteremo tutti'

(ANSA) - BERLINO, 15 AGO - "I costi aumentano, non c'è modo di evitarlo. I prezzi dell'energia continueranno a salire. Ma stiamo già alleggerendo il peso sui cittadini con 30 miliardi di euro. E stiamo preparando un altro pacchetto di aiuti. Non lasceremo nessuno da solo". Lo ha scritto oggi su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz, commentando la nuova Gasumlage, il supplemento in bolletta sul gas che i tedeschi troveranno da questo autunno. Approvato dal governo, il sovrapprezzo permette alle aziende di scaricare sui consumatori i loro costi d'acquisto del gas.

Trenta miliardi è invece la cifra totale dei primi due pacchetti di aiuti e sgravi già decisi da Berlino negli scorsi mesi. L'esecutivo sta ora lavorando a un terzo pacchetto.

(ANSA).