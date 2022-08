Rushdie: Rowling minacciata su Twitter, 'sei la prossima'

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Non ti preoccupare, sei la prossima": è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che dopo l'attentato contro Salman Rushdie nello Stato di New York aveva espresso sulla piattaforma social la propria solidarietà allo scrittore. La terribile replica è arrivata dall'utente Meer Asif Aziz, di origine pachistana e che si descrive come 'studente e attivista'.

L'autrice della saga di Harry Potter ha ironizzato sulle linee guida di Twitter contro l'incitamento all'odio dopo che la piattaforma non ha cancellato il commento dell'utente, già segnalatosi in precedenza per le sue posizioni estremiste. La minaccia ha scatenato numerose reazioni di condanna unite a inviti nel perseguirne l'autore.

Nella discussione generata dal caso, alcuni utenti hanno fatto notare che il profilo non esiste più. Non è chiaro se finalmente sia intervenuta la piattaforma o se l'uomo abbia per primo eliminato il proprio account per paura di ritorsioni, come sostengono alcuni utenti. (ANSA).