Ucraina: sondaggio, 98% cittadini crede in vittoria Kiev

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Il 98% degli ucraini crede nella vittoria dell'Ucraina sulla Russia e il 91% approva l'operato del presidente Volodymyr Zelensky: è quanto emerge da un sondaggio realizzato il 27-28 giugno dal Gruppo di valutazione sociologica per conto del Centro per l'approfondimento della ricerca sui sondaggi dell'Istituto internazionale repubblicano.

Lo riporta la Ukrainska Pravda.

Solo l'1% degli intervistati ha dichiarato di non credere nella vittoria dell'Ucraina mentre un altro 1% si è detto indeciso.

In un precedente sondaggio, condotto lo scorso aprile, il 97% degli ucraini aveva dichiarato di credere nella vittoria dell'Ucraina. (ANSA).