Ucraina, raid su Zaporizhzhia. Nuovo scambio di accuse tra Kiev e Mosca

Nuovo scambio di accuse tra russi e ucraini sui bombardamenti alla centrale di Zaporizhzhia. L'ente nazionale per l'energia, Energoatom, ha denunciato cinque raid russi nei pressi di un deposito di sostanze radioattive. Proprio prima analoga accusa era stata mossa dai filo-russi che controllano l'area. Per l'ente ucraino in ogni caso "al momento la situazione è sotto controllo" e le "informazioni che lo staff sia fuggito sono un fake".

ATTESA PER LA RIUNIONE D'EMERGENZA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

Attesa per la riunione d'emergenza di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia, che Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver bombardato.

L'incontro, richiesto dalla Russia, dovrebbe tenersi questa sera alle 21 italiane. Ieri il gruppo dei Paesi più industrializzati del G7 ha accusato Mosca di "mettere in pericolo" la regione intorno a Zaporizhzhia e ha chiesto la restituzione dell'impianto all'Ucraina.