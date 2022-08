Migranti: Turchia, salvate 130 persone respinte dalla Grecia

(ANSA) - ISTANBUL, 11 AGO - La Guardia costiera turca ha messo in salvo 130 migranti che tentavano di raggiungere illegalmente le isole greche nel mare Egeo dalla costa turca ma sono stati respinti da Atene. Lo fa sapere Hurriyet citando un comunicato della Guardia costiera secondo cui i migranti sono stati salvati tra l'8 e il 9 agosto in quattro operazioni a largo della costa di Dikili e Karaburun, in provincia di Smirne.

Ankara accusa regolarmente Atene di respingere verso le acque turche gommoni carichi di migranti che tentano di raggiungere il territorio greco. (ANSA).