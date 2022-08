Cnn, una montatura la versione russa su prigione Olenivka

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "La versione russa sull'attacco del 29 luglio alla prigione di Olenivka in cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggior parte del battaglione Azov, è molto probabilmente un'invenzione": è la conclusione di un'inchiesta della Cnn basata sull'analisi di video e fotografie, immagini satellitari, e sul lavoro di esperti forensi e di armi. Secondo gli specialisti la mancanza di accesso rende impossibili conclusioni definitive, ma la maggior parte dei segnali indica che nel centro di detenzione c'è stato un incendio intenso e, secondo diversi testimoni, non si è sentito il rumore di un razzo in arrivo. (ANSA).