Mosca, centrale nucleare Zaporizhzhia funziona normalmente

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - La centrale nucleare di Zaporizhzhia funziona normalmente: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione installata dalla Russia dell'omonimia regione occupata, Yevgeniy Balitsky. Lo riporta Interfax.

"Abbiamo informazioni dai militari e dai rappresentanti dell'agenzia russa Rosatom, che sono qui per monitorare la situazione. Abbiamo informazioni da loro che tutto sta funzionando in modalità normale, due reattori non funzionano a pieno regime", ha detto Balitsky ai microfoni di canale Russia-24 (VGTRK) aggiungendo che l'impianto è sotto il controllo di "strutture russe". (ANSA).