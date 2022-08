Gb: Sunak punta su contrasto a caro vita per riprendere Truss

(ANSA) - LONDRA, 08 AGO - L'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak punta con forza sul contrasto al caro vita e all'inflazione record nel Regno Unito nel tentativo di riprendere la favorita ministra degli Esteri Liz Truss nella corsa alla leadership Tory e alla carica di primo ministro britannico. Per questo vuole proporre un pacchetto di misure per sostenere le famiglie alle prese con le bollette energetiche a partire da questo inverno. Sunak continuerebbe quindi sulla via intrapresa quando era ministro del Tesoro con aiuti diretti per contenere l'impennata dei costi di elettricità e riscaldamento.

Misure criticate da Truss che invece insiste sulla promessa di un taglio delle tasse immediato, nonostante le previsioni di una recessione entro la fine dell'anno. Su questo punto gli elettori britannici, stando a un sondaggio di YouGov per il Times, danno ragione all'ex cancelliere: il 64% del campione pensa che il prossimo primo ministro dovrebbe concentrarsi sull'inflazione, mentre il 17% predilige una riduzione della pressione fiscale. Ma non sono loro a decidere chi sarà il successore del premier uscente Boris Johnson, bensì gli iscritti del partito conservatore, tramite un voto postale in corso, che continuano a preferire, almeno sino alle ultime rilevazioni, le ricette offerte dalla titolare del Foreign Office basate sulla tradizione Tory, come lei stessa ha affermato, quindi su un taglio delle tasse. (ANSA).