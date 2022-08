Jessica Chastain in Ucraina,incontro con presidente Zelensky

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "L'attrice americana Jessica Chastain è oggi in Ucraina. Per noi queste visite di personaggi famosi sono estremamente preziose. Grazie a questo, il mondo sentirà, conoscerà e capirà ancora di più la verità su ciò che sta accadendo nel nostro Paese", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ringraziandola per il sostegno. Lo riporta Ukrinform.

L'attrice e produttrice statunitense è arrivata a Kiev e ha visitato l'ospedale pediatrico Okhmatdyt. (ANSA).