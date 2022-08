Ucraina: media, Mosca recluta volontari per uovo battaglione

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Mosca sta reclutando volontari per formare un nuovo battaglione, denominato 'Samara', da dispiegare in Ucraina, che si unirà al terzo Corpo d'Armata delle forze armate russe: lo riporta il giornalista russo Sasha Kots ripreso da Ukrinform.

Secondo gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), il nuovo battaglione sarà composto da 15.500 uomini senza precedenti esperienze militari e di età compresa tra i 18 e i 50 anni, ed avrà sede a Mulino, nella regione di Nizhny Novgorod, all'interno del Distretto Militare Occidentale (WMD).

Da parte sua, il governatore della regione russa di Omsk, Aleksandr Butkov, ha reso noto che la regione continua a formare tre battaglioni di volontari - l'Irtysh, l'Avangard e l'Om - da dispiegare nel Donbass per fornire supporto ingegneristico, medico e logistico.

Mosca, intanto, continua la formazione di volontari nelle regioni di Novosibirsk, Saratov, Ulyanovsk e Kurgan da destinare alla guerra in Ucraina. (ANSA).