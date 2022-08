Putin ringrazia Erdogan per accordo grano, 'anche russo'

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato personalmente oggi il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan per gli accordi sull'esportazione di grano, sottolineando che essi non riguardano solo quello ucraino, ma anche "l'esportazione di cibo e fertilizzanti russi". Lo riferisce l'agenzia Tass.

L'Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Turkish Stream. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Anadolu, durante un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan in corso a Sochi in Russia. (ANSA).