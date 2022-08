Media, bombe russe su zona centrale nucleare Zaporizhzhia

Il sindaco di Energodar Dmytro Orlov ha lanciato un allarme ai cittadini su Telegram a stare allerta : "Residenti di Energodar, fate attenzione il più possibile.

Fate attenzione alle provocazioni degli occupanti russi, che dalla zona di Zaporizhzhia stanno lanciando bombe in direzione dei quartieri residenziali di Energodar. Si sentono esplosioni", ha scritto Orlov.

Il sindaco ha sottolineato che la fornitura di energia elettrica è stata interrotta nella maggior parte dei quartieri della città, non c'è nemmeno l'acqua e in parte i servizi internet.