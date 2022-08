Gas: Ue, 'turbina non è sanzionata, da Mosca solo scuse'

(ANSA) - BRUXELLES, 05 AGO - Le sanzioni dell'Ue non bloccano in alcun caso il trasporto di strumenti legati all'export di gas russo, inclusa la turbina della Siemens che era stata data in riparazione in Canada. "Qualunque cosa venga detta in questo senso da Mosca è semplicemente falsa. E' una scusa per non fornire gas all'Ue". Lo ha sottolineato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. (ANSA).