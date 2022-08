Ue, ex presidente ucraino Yanukovich in lista nera

(ANSA) - BRUXELLES, 04 AGO - L'Ue aggiunge alla sua lista nera anche l'ex presidente ucraino filo-russo Viktor Yanukovich.

Il Consiglio Ue ha infatti approvato oggi misure restrittive per Yanukovich e suo figlio Oleksandr "per il ruolo svolto nel minare o minacciare l'integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza dello Stato, nonché - nel caso di Oleksandr Yanukovich - per aver condotto transazioni con i gruppi separatisti della regione ucraina del Donbass", si legge in una nota del Consiglio.

(ANSA).