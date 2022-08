Germania: da ottobre potrà tornare obbligo mascherine

(ANSA) - BERLINO, 03 AGO - Per proteggersi da un'ondata autunnale di Covid, da ottobre i Land tedeschi potranno imporre nuovamente l'obbligo di mascherina negli spazi pubblici chiusi.

Ciò varrebbe oltre all'obbligo già vigente a livello nazionale su tram, bus, treni, aerei. Ci sarà inoltre nuova obbligatorietà di mascherine e test negli ospedali e nei centri di assistenza sanitaria. Lo prevede l'ultima bozza per la legge di protezione dalle infezioni, annunciata congiuntamente dai ministeri di Salute e Giustizia. La bozza deve ancora essere formalizzata dal governo e poi approvata eventualmente dal parlamento. Le misure entrerebbero in vigore dal 1 ottobre 2022 al 7 aprile 2023. Lo riporta Dpa.

I Land potranno decidere da soli se inserire l'obbligo di mascherina in specifiche aree pubbliche al chiuso, ma in occasione di eventi culturali e sportivi e nei ristoranti dovrebbero esserci delle eccezioni per le persone testate, vaccinate o da poco guarite. I Land avranno anche la possibilità di richiedere l'esecuzione di test nelle scuole e negli asili.

La mascherina nelle classi non è però prevista, se non quando non è possibile un'altra soluzione per le lezioni dal vivo, e comunque solo a partire dal quinto anno di scuola. Nel caso che il sistema sanitario di un Land sia in estrema difficoltà, lo stato potrà anche decidere l'obbligo di mascherina per gli eventi all'aperto molto affollati. (ANSA).