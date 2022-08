"TikTok troppo legato alla Cina", il parlamento britannico chiude l'account

Il parlamento britannico ha deciso di chiudere il suo account TikTok dopo che alcuni deputati conservatori e due lord hanno espresso preoccupazioni per la possibilità che il social media cinese possa passare i dati degli utenti al governo di Pechino. Le preoccupazioni sono contenute all'interno di una lettera inviata agli speaker delle camere dei comuni e dei lord.

Primo firmatario è il deputato conservatore Nus Ghani. Oltre a lui c'è l'ex candidato alla leadership del partito di maggioranza Tom Tugendhadt e l'ex leader dei Tory, sir Iain Duncan Smith, noto per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti della Cina. Nella missiva si legge: "La prospettiva che il governo di Xi Jinping abbia accesso ai dati personali sui telefoni dei nostri figli dovrebbe essere motivo di grande preoccupazione". A Westminster è stato così deciso di sospendere il progetto pilota che aveva portato alla creazione di un profilo del parlamento per attirare i giovani utenti del social di proprietà della cinese Bytedance