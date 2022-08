Vertici Osce in visita a Kiev, ricevuti da Zelensky

(ANSA) - DNIPROPETROVS'K, 02 AGO - Durante una visita a sorpresa a Kiev il ministro degli Esteri polacco e Chairman in Office dell'Osce, Zbigniew Rau, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita, a cui ha partecipato anche la segretaria generale dell'Osce, Helga Schmid, Rau ha ricordato "l'impegno dell'Osce in Ucraina nel suo cammino verso la sicurezza e la stabilità".

Nonostante l'evacuazione generale e il blocco del rinnovo della presenza Osce nel Paese a causa del veto russo in seno al Consiglio permanente, la segretaria generale ha informato la presidenza ucraina dell'intenzione di lanciare "25 progetti, basandoci su partnership di fiducia tra stati membri e utilizzando la preziosa esperienza che abbiamo acquisito negli ultimi tre decenni di presenza". (ANSA).