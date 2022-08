Ucraina: Le Pen chiede di ritirare sanzioni contro la Russia

(ANSA) - PARIGI, 02 AGO - La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen , chiede il ritiro delle sanzioni contro la Russia che, a suo parere, "non servono assolutamente a niente", se non a "far soffrire" gli europei. "Auspico" che le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin "scompaiano per evitare all'Europa di ritrovarsi dinanzi ad un blackout, in particolare, rispetto alle importazioni di gas"; ha dichiarato la capogruppo del Rassemblement national, in occasione di una conferenza stampa all'Assemblea Nazionale di Parigi. "Queste sanzioni - ha proseguito la candidata sconfitta da Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi dello scorso aprile - non servono assolutamente a niente, se non a far soffrire i popoli europei e, tra l'altro, il popolo francese". (ANSA).