Zelensky sul grano, 'ancora presto per celebrare'

(ANSA) - KIEV, 01 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato questa sera che è "troppo presto" per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino, dopo la partenza della prima nave oggi dal porto di Odessa. "In questo momento è troppo presto per trarre una conclusione e fare ogni previsione, aspettiamo di vedere come funzionerà l'accordo e se la sicurezza sarà veramente garantita", ha detto Zelensky nel suo consueto discorso quotidiano serale. (ANSA).