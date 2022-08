Portogallo: incendio vicino Lisbona, evacuata casa di riposo

(ANSA-AFP) - LISBONA, 01 AGO - Un grande incendio boschivo è in corso in Portogallo, a nord di Lisbona, a Mafra, mentre le temperature si fanno sempre più torride.

Una trentina di ospiti di una casa di riposo sono stati evacuati a scopo preventivo, ha detto alla radio Renascença un comandante della protezione civile.

Per spegnere le fiamme sono entrati in azione circa 400 vigili del fuoco con cinque mezzi aerei, ha affermato la protezione civile. I residenti hanno cercato di rallentare l'avanzata delle fiamme gettando acqua, mentre l'incendio progrediva nelle foreste vicine.

Altri grandi incendi stanno imperversando anche nel nord e nel centro del Portogallo, mobilitando più di mille vigili del fuoco, mentre in varie località è stata emanata un'allerta caldo, con temperature previste di oltre 40 gradi, almeno fino a domani. (ANSA-AFP).