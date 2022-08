Gb: udienza urgente per Archie prima di stop a supporto vitale

(ANSA) - LONDRA, 01 AGO - La Corte d'Appello si riunisce per un'udienza dell'ultimo minuto nel caso di Archie Battersbee, il 12enne inglese in coma da mesi dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorso, poche ore prima che i medici del London Royal Hospital interrompano la vitale ventilazione assistita al ragazzino. Come si legge sul sito della Bbc, il governo ha chiesto ai giudici di considerare urgentemente la richiesta del Comitato Onu per i diritti delle persone con disabilità (Unrpd) di continuare a curare il dodicenne mentre esamina il caso.

La decisione di staccare la spina, convalidata nei tre diversi gradi dalla giustizia del Regno Unito contro tutti i ricorsi e la vibrante opposizione dei genitori, se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo minuto deve essere messa in pratica alle 14 di oggi pomeriggio, le 15 in Italia. (ANSA).