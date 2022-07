Spagna: Macarena Olona, leader di Vox, lascia la politica

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Vengo a fare opposizione con il migliore dei miei sorrisi". È stata questa la dichiarazione di intenti con cui Macarena Olona (di Alicante, classe 1979) ha debuttato come deputata al parlamento andaluso appena due settimane fa, il 14 luglio. Oggi l'annuncio dell'abbandono della politica, e quindi anche dal partito di estrema destra Vox, per "motivi medici al di fuori del suo controllo", come riferito attraverso una lettera divulgata su social network . Lo scrive el Pais.

Olona ha comunicato la sua decisione al presidente della formazione, Santiago Abascal. La sua intenzione è di tornare all'incarico presso la Procura dello Stato. Ma, indipendentemente dallo stato di salute, che secondo fonti era noto ad alcuni membri del partito, dietro la decisione ci sarebbe anche il ruolo della deputata nel partito, allontanata di fatto dal nucleo fondante di Vox, a cui Olona non appartenne mai e dove, secondo fonti vicine alla formazione, la sua presenza 'ingombrante' iniziava a dare fastidio.

Santiago Abascal ha ringraziato l'ex leader per il suo lavoro, lasciandole la porta aperta per tornare al suo partito ogni volta che vuole. "Non posso che avere parole di gratitudine per Macarena Olona. Sono sicuro che l'ottimo servizio che ha fornito a Vox e alla Spagna non è nulla in confronto a quello che fornirà in futuro. In questa casa, che è tua, avrai sempre le porte aperte". (ANSA).