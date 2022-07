Kiev, respinti attacchi russi nella regione del Donetsk a est

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - I "soldati ucraini hanno respinto gli assalti degli occupanti in più direzioni nella regione di Donetsk". Lo afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, precisando che i "combattimenti continuano in due luoghi, in particolare vicino a Velika Komyshuvakha e a Dibrovny nella direzione di Slavyansk". Lo riporta l'agenzia Unian. Nelle scorse ore il capo dell'amministrazione militare locale Pavlo Kyrylenko, aveva annunciato che i soldati di Putin avevano distrutto due scuole e danneggiato diverse abitazioni.

L'agenzia russa Tass riferisce invece di attacchi russi su depositi di armi e munizioni e contro un impianto di riparazione di locomotive diesel a Mykolaiv, nel sud del Paese.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca "le forze russe hanno effettuato attacchi ai depositi di armi e munizioni della 28a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine e della 123a brigata di difesa territoriale all'interno di un impianto di riparazione di locomotive diesel".

L'esercito "ucraino ha perso più di 50 soldati, oltre 3.000 colpi di artiglieria di vari calibri e 10 veicoli corazzati a causa dell'attacco", ha affermato la stessa fonte, aggiungendo che le truppe russe hanno anche colpito nove posti di comando, compreso quello del gruppo di forze Kakhovka, sempre nella regione di Mykolaiv. (ANSA).