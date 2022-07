Grecia in lotta contro fiamme, alte temperature spaventano

(ANSA) - ATENE, 24 LUG - La Grecia combatte contro tre grandi incendi boschivi nel nord, nel sud e nell'est e teme ulteriori danni a causa dell'ondata di caldo che ha colpito il Paese.

Sull'isola di Lesbo, secondo i vigili del fuoco, continua a divampare l'incendio scoppiato ieri, che ha provocato l'evacuazione di centinaia di turisti e residenti della località balneare di Vatera. Stamattina decine di vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Almeno quattro case sono state distrutte, secondo l'emittente statale Ert.

Da ieri, la Grecia è stata colpita da un'ondata di caldo che dovrebbe durare dieci giorni, e in alcune regioni sono previste temperature di 42 gradi che fanno temere altri incendi.

Nel nord del Paese, i vigili del fuoco, assistiti da volontari, continuano a combattere per il quarto giorno consecutivo contro un violento incendio nel Parco Nazionale di Dadia, noto per la sua colonia di avvoltoi. L'incendio, insolitamente difficile secondo il portavoce dei vigili del fuoco Yiannis Artopoios, ha costretto le autorità a evacuare il villaggio di Dadia ieri sera e ha già distrutto quasi 500 ettari di foresta.

Nel Peloponneso, il villaggio di Chrysokelaria ha dovuto essere evacuato ieri sera a causa di un incendio vicino a Koroni. L'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco intorno a mezzogiorno di oggi. (ANSA).