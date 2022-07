Kiev, a Odessa Putin sputa in faccia a Onu e Turchia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Con l'attacco missilistico su Odessa, Vladimir Putin ha "sputato in faccia" all'Onu e alla Turchia. Lo dichiara il ministero degli Esteri ucraino su Facebook, citato da Ukrainska Pravda. "Ci sono volute meno di 24 ore perché la Federazione russa lanciasse un attacco missilistico al porto di Odessa per mettere in discussione gli accordi e le promesse fatte all'Onu e alla Turchia nel documento firmato ieri a Istanbul" sulle esportazioni in sicurezza del grano ucraino, scrive il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko su Facebook.

"Il missile russo è lo sputo di Vladimir Putin in faccia al segretario generale dell'Onu António Guterres e al presidente della Turchia Recep Erdogan, che hanno compiuto enormi sforzi per raggiungere un accordo, e ai quali l'Ucraina è grata", aggiunge Nikolenko. "L'Ucraina sottolinea la necessità di una rigorosa attuazione degli accordi sul ;;ripristino dell'esportazione sicura di prodotti agricoli ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti: Odessa, Chornomorsk e Yuzhnoye.

Chiediamo alle Nazioni Unite e alla Turchia di garantire che la Russia rispetti i propri obblighi nel quadro del funzionamento sicuro del corridoio del grano. In caso di mancato rispetto degli accordi raggiunti - conclude -, la Russia si assumerà la piena responsabilità dell'aggravarsi della crisi alimentare mondiale". (ANSA).