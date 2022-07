Zelensky, 'infliggeremo perdite significative' a Mosca

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimarcato la capacità del suo esercito di infliggere "significative nuove perdite" alle forze russe in Ucraina. In un videomessaggio trasmesso a tarda sera, dopo un incontro con i suoi vertixi militari, Zelensky ha riferito quanto emerso dalla 'staff meeting', in cui in particolare si è convenuto che "si ha un potenziale significativo l'avanzata delle nostre forze sul campo, con la possibilità di infliggere nuove significative perdite agli occupanti". Lo scrive il Guardian. (ANSA).