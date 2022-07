Scholz, faremo tutto il necessario, nessuno rimarrà solo

(ANSA) - BERLINO, 22 LUG - "Nessuno sarà lasciato mai solo".

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in una conferenza stampa a Berlino, con la quale interrompe le ferie estive, per presentare il pacchetto di salvataggio di Uniper.

Scholz ha detto la frase in inglese: "You will never walk alone", ha affermato davanti ai giornalisti. "Nessun cittadino, nessuna impresa resterà sola", ha scandito.

"Insieme siamo forti abbastanza" per gestire le sfide attuali, secondo Scholz, e "sarà fatto tutto quello che si dovrà fare, fino a quando sarà necessario farlo". (ANSA).