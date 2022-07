Cia, nessuna prova che Putin abbia problemi di salute

"Non ci sono informazioni sul fatto che Vladimir Putin sia instabile o in cattive condizioni di salute" nonostante le crescenti speculazioni sul fatto che il presidente russo possa essere malato, forse di cancro o instabile di mente: lo ha affermato il direttore della CIA William Burns all'Aspen Security Forum in Colorado, secondo quanto riporta la Bbc.

Burns ha detto che non ci sono prove per suggerire che abbia problemi fisici, scherzando, tra le risate del pubblico, sul fatto che sembrasse "fin troppo sano". Putin è "un grande sostenitore del controllo, dell'intimidazione e della rivincita" - ha detto Burns precisando di non esprimere nella circostanza giudizi formali dell'intelligence - e questi tratti si sono rafforzati nell'ultimo decennio portando all'assottigliamento della sua cerchia di consiglieri", ha affermato il capo della CIA. "È convinto che il suo destino come leader della Russia sia quello di far tornare il Paese una grande potenza. Crede che la chiave per farlo sia ricreare una sfera di influenza nei Paesi vicini e non può farlo senza controllare l'Ucraina". I commenti del capo della Cia sono giunti nel momento in cui gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori rifornimenti all'Ucraina di armi a lungo raggio, e dopo che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che l'obiettivo militare della Russia in Ucraina non è più "solo" l'est e che la strategia di Mosca è cambiata dopo che l'Occidente ha fornito armi a lungo raggio all'Ucraina, come i missili americani Himars.