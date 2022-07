Zelensky, bugie e intimidazioni non spezzano nostra unità

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'unità ucraina non può essere spezzata da teorie o intimidazioni, falsità o teorie del complotto.Lo rimarca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post pubblicato su Facebook, scrive Ukrinform.

"I missili russi e l'artiglieria non riusciranno a spostarci dal nostro percorso. L'unità ucraina non può essere spezzata da bugie o intimidazioni, falsità o teorie complottistiche.

Resisteremo e vinceremo", ha scritto Zelensky. (ANSA).