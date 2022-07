Mosca, Di Maio addossa a noi la crisi interna dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Luigi Di Maio continua a cercare cause esterne dei problemi politici interni del suo Paese, non c'è nulla di nuovo". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commentando le recenti dichiarazioni di Di Maio sul fatto che la leadership russa punterebbe alla destabilizzazione dell'Italia e di altri Stati europei. "Noi stessi siamo sbalorditi dal potere della diplomazia russa come risulta dai resoconti dei media italiani.

Si scopre che i nostri ambasciatori possono cambiare i governi con un paio di chiamate", aggiunge Zakharova citata dalla Tass.

