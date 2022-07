Lavrov,offensiva più ampia per armi lungo raggio a Ucraina

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Finché l'Occidente continuerà ad inviare all'Ucraina "armi a raggio sempre più lungo, come i missili Himars", la Russia sposterà "ancora più lontano gli obiettivi strategici" in Ucraina rispetto alla linea attuale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista a Russian Today. "Questo perché - ha aggiunto - non possiamo permettere che in quella parte dell'Ucraina che sarà controllata da Zelensky o chi lo sostituirà, ci siano armi che rappresentano una minaccia diretta al nostro territorio e il territorio di quelle repubbliche (del Donbass, ndr) che hanno dichiarato la loro indipendenza". (ANSA).