I fumetti di Zerocalcare in mostra a Lione

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'Istituto Italiano di Cultura di Lione ha organizzato una mostra dal titolo "Da Rebibbia a Kobane" dedicata al fumettista romano Zerocalcare. Quaranta le tavole che fanno parte dell'esposizione, a cura di Ralph Doumit.

La mostra completa è esposta all'Istituto fino al 31 agosto 2022 e presenta i racconti che l'autore ha dedicato alla propria vita a Roma, nel quartiere di Rebibbia, e al proprio impegno per la comunità curda.

L'Istituto di Lione ospita in un'altra sala altre due opere del fumettista, le copertine di "Macerie Prime" e "La Profezia dell'Armadillo", parte integrante di un'altra mostra collettiva organizzata in collaborazione con il Goethe-Institut di Lione.

