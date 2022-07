Gb:pompieri Londra mai così impegnati in incendi da tempi guerra

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - I pompieri di Londra ieri hanno affrontato il giorno più impegnativo dai tempi della Seconda guerra mondiale quando la capitale britannica veniva devastata dalle bombe dell'aviazione tedesca. Diversi incendi si sono sviluppati nella metropoli per le temperature record superiori ai 40 gradi e hanno danneggiato oltre 40 proprietà fra abitazioni, magazzini e garage, secondo quanto affermato dal sindaco Sadiq Khan.

Centinaia di pompieri sono intervenuti per domare le fiamme divampate nei prati seccati dal sole, in particolare a Wennington, sobborgo nella periferia orientale di Londra: lì si contano 20 case distrutte. Le temperature oggi restano alte ma in diminuzione rispetto al picco di ieri e intanto si prevedono forti temporali che in alcune zone dell'Inghilterra potrebbero causare allagamenti. (ANSA).