Ue lancia fondo da 500 mln per acquisti comuni su difesa

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - La Commissione Ue lancia un fondo per gli acquisti comuni per la difesa dotato di 500 milioni di euro per rafforzare in due anni le capacità industriali militari dell'Ue. "E' una nuova tappa dell'integrazione europea nella difesa", ha annunciato il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. Il fondo, che integra il Fondo europeo per la difesa, punta ad aumentare la produzione di armi pesanti e munizioni in Ue e ricostituire gli stock europei, continuando nell'immediato anche a offrire sostegno militare all'Ucraina. L'iniziativa sarà sostenuta da un programma permanente di acquisti congiunti entro la fine dell'anno. (ANSA).