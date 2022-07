Sonatrach, con Italia contratto trasporto gas per 30 mld

(ANSA) - ALGERI, 19 LUG - "L'Algeria è legata all'Italia da un contratto di trasporto per 30 miliardi di metri cubi di gas all'anno".

Lo ha detto l'amministratore delegato della stessa Sonatrach, Toufik Hekkar parlando alla TV di notizie Al 24 News , dopo aver firmato il contratto con Eni, TotalEnergies e Oxy ad Algeri.

Hekkar ha aggiunto che "l'Italia è qualificata per essere la porta d'ingresso dell'Algeria verso i mercati dell'Europa dell'est".

Il funzionario algerino ha proseguito: "prevediamo di firmare da due a tre nuovi contratti entro la fine di quest'anno". "Le recenti scoperte confermano che l'Algeria è ancora attraente per gli investimenti". (ANSA).