Khamenei a Erdogan, attacco turco in Siria sarebbe dannoso

(ANSA) - TEHERAN, 19 LUG - "Qualsiasi attacco alla Siria sarebbe dannoso per la Turchia e per la regione, a beneficio dei terroristi": lo ha detto il leader iraniano Ali Khamenei nell'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato ieri sera a Teheran per partecipare ai colloqui di Astana sulla Siria. A fine maggio, Erdogan aveva annunciato una nuova operazione militare nel nord della Siria per colpire le forze curde, ritenute da Ankara terroriste, che ancora controllano alcune zone di quel territorio. Un'operazione che non è ancora scattata. (ANSA).