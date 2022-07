Italia-Belgio: amb. Genuardi, 'insieme sul price cap al gas'

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - "Italia e Belgio sono sulla stessa lunghezza d'onda nel cercare soluzioni per la presente crisi energetica, ad esempio i due Paesi hanno una linea comune sulla questione del tetto al prezzo del gas". Così l'ambasciatore italiano a Bruxelles Francesco Genuardi durante il forum ANSA sulle relazioni tra Italia e Belgio, al quale ha partecipato insieme all'ambasciatore belga in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw.

"Nel diversificare l'approvvigionamento energetico i nostri due Paesi hanno sviluppato ognuno al proprio ambito in maniera diversa, anche forti capacità nel campo della ricerca sull'idrogeno, questo mi fa pensare ad una bella complementarietà strategica per i prossimi anni", ha commentato Genuardi.

"L'Italia ha grande esperienza a livello energetico - ha osservato De Bauw -, un'esperienza che possiamo utilizzare, dal nostro canto il Belgio porta l'esperienza della comunità energetica del mare del Nord, che può essere di grande aiuto per l'Italia e per la zona in cui è collocata". (ANSA).