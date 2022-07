Caldo: in Gb è allerta rossa, attese temperature oltre 40 gradi

(ANSA) - LONDRA, 19 LUG - Il Regno Unito sta affrontando la giornata più calda mai registrata, con temperature che dovrebbero raggiungere i 42 gradi. Ieri nel Suffolk è stato toccato un massimo di 38,1 gradi, vicino al record britannico di 38,7 stabilito nel 2019. Ma l'ondata di caldo è cresciuta di intensità nelle ultime ore.

Il Met Office ha emesso un'allerta rossa che copre gran parte dell'Inghilterra centrale, settentrionale e sud-orientale, incluse le grandi città come Londra e Manchester.

I britannici cercano di sfuggire alla canicola rinfrescandosi in mare, nei fiumi e nei laghi e questo ha causato un aumento degli incidenti mortali per i bagnanti, come sottolinea il sito della Bbc.

Per oggi sono stati fortemente sconsigliati gli spostamenti in treno e si registrano disagi e cancellazioni nella rete ferroviaria nazionale, in particolare nelle zone con temperature più elevate. (ANSA).